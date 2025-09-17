Taze anne Gizem Karaca'dan 8. evlilik yıl dönümüne özel romantik kutladı: "iyi ki sen sevgilim"

Güzel Köylü dizisindeki rolüyle ünlenen oyuncu Gizem Karaca, 2017 yılında iş insanı Kemal Ekmekçi ile hayatını birleştirmişti.

"LEYLA YAZ"

32 yaşındaki oyuncu, hasretle beklediği bebeğine 26 Haziran'da kavuşmuştu. Gizem Karaca, sosyal medyada ilk paylaşımını yaparak kız bebeklerine 'Leyla Yaz' ismini verdiklerini duyurmuştu.

"BİZİ ÇOK SEVİYORUM"

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Gizem Karaca, eşiyle evliliğinin 8. yılını kutladı. Instagram hesabından eşiyle düğünde çekilen bir kareyi yayınlayan Karaca, "8 yıl önce bugün. İyi ki sen sevgilim" notunu yazdı. Daha sonra kızı ve eşiyle doğumdan sonra çektirdiği fotoğrafı paylaşan oyuncu "Bizi çok seviyorum" diyerek kalp ve nazar boncuğu emojisi ekledi.