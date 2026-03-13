Ozan Akbaba'nın kazancı gündem oldu! Haftada 1 milyon 600 bin TL alıyor

Reytinglerde yayınladığı gündem beri zirvede olan Uzak Şehir dizisi, her bölümüyle sosyal medyada olay oluyor.

Daha önce "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz", "Ben Bu Cihana Sığmazam", "Kasaba Doktoru" gibi yapımlarda rol alan Ozan Akbaba, Uzak Şehir dizisinde hayat verdiği 'Cihan Albora' karakteriyle büyük beğeni topluyor.

HAFTADA 1 MİLYON 600 BİN TL

MagazinBurada'nın haberine göre; Akbaba’nın, bölüm başına yaklaşık 1 milyon 600 bin TL kazandığı öne sürüldü. Söz konusu iddia, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

100 BİN TL ZAM

Dizinin başrolü Akbaba’nın bölüm başına aldığı ücret, geçtiğimiz aylarda da tartışılmaya başlamıştı.

Akbaba'nın bölüm başı 1 milyon 500 bin TL aldığını açıklamıştı. Sinem Ünsal'ın da aynı ücreti aldığı biliniyordu.