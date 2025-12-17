Abone ol: Google News

Nesrin Cavadzade bornozuyla poz verdi! Kareleri sosyal medyada olay oldu

Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, Instagram’dan paylaştığı bornozlu karelerle dikkatleri üzerine çekti.

Yayınlama Tarihi: 17.12.2025 09:43
  • Nesrin Cavadzade, Instagram'da bornozlu fotoğraflar paylaştı.
  • Fotoğraflar kısa sürede birçok beğeni ve yorum aldı.
  • Cavadzade, sosyal medyayı aktif kullanarak takipçileriyle iletişimde kalıyor.

Son olarak oynadığı Sandık Kokusu dizisinde rol arkadaşı Pamir Pekin ile kısa süreli bir aşk yaşayan Nesrin Cavadzade, uzun zamandır yalnız.

YENİ YIKANDI

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan isimlerden olan Cavadzade, yeni karelerini sevenlerinin beğenisine sundu.

Fit haliyle beğeni toplayan ünlü ismin bornozlu fotoğraflarına Instagram'da kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni geldi.

Ünlü oyuncu, 'Al Yazmalım', 'Küçük Ağa', 'Bizim Hikaye', 'Aşk Tesadüfleri Sever 2', 'Yasak Elma gibi yapımlarda rol almıştı.

