Tolga Karel, Yaprak Dökümü'nde canladırdığı Oğuz hakkında konuştu: "2000 yılında doğan jenerasyonun kopyası"

Tekrarları bile reyting rekorları kıran eski dizilerden Yaprak Dökümü'nde en dikkat çeken karakterlerden Oğuz'u yani Tolga Karel'den, yıllar sonra açıklama geldi.

Bir sosyal medya kullanıcısının 'Leyla'yı neden üzdünüz?' sorusuna yanıt veren Karel, şu ifadeleri kullandı:

İLK DEFA CEVAP VERDİ

"15 yıl sonra ilk defa cevap veriyorum. Karaktere bakınca Leyla'da huzuru ve sağlığı, Necla'da da tutkuyu buldu Oğuz. Kolay ve basit yoldan köşeyi dönmek isteyen bir karakterdi. Sonunda birçoğu gibi hapishanede bitti. Hala sevilmesinin sebebi aslında 2000 yılında doğan jenerasyonun kopyası olmasıdır."

Yllar sonra verdiği yanıt sosyal medyada da gündem olan Karel'e yorum yağdı.

Dizide; Bennu Yıldırımlar, Halil Ergün, Güven Hokna, Deniz Çakır, Tolga Karel, Caner Kurtaran, Hasan Küçükçetin, Gökçe Bahadır, Fahriye Evcen, Bedia Ener ve Seda Demir gibi isimler rol almıştı.