Serdar Ortaç'tan Teoman'a tavsiye: "Evde boş oturup ne yapacaksın"

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ünlü rockçı Teoman'ın daha önce yaptığı bir açıklamada "az çalışıp az yorulmak istiyorum" demişti. Ünlü ismin, sözleri magazin gündemine damga vururken, bu çıkışa yanıt gecikmedi.

Müzik dünyasının yeni ikilisi Teoman ve Serdar Ortaç oldu. Geçtiğimiz günlerde buluşan ikili, birlikte düet yaptı. İki sanatçı, Teoman'ın 'Tabiatım Böyle' şarkısını beraber söyledi. Buluşma sırasında ikili arasında neşeli sohbetler de yaşandı.

Ünlü şarkıcının sözlerine bu kez Serdar Ortaç'a soruldu.an dikkat çeken bir yorum geldi.

"EVDE BOŞ BOŞ NE YAPACAKSIN"

Sahne temposunun yoğunluğuna vurgu yapan Ortaç, haftanın neredeyse her günü konser verdiğini belirterek, "Benim her hafta konserim var. O yüzden keşke çalışmasam. Ama çalışmamak da kötü evde evde boş boş ne yapacaksın" ifadelerini kullandı.

TEOMAN SPORUNU EKSİK ETMİYOR

Ortaç, Teoman'a "Çok oturma dolaş" diye tavsiyede bulundu, Ünlü rockçı ise "Ben her gün spor yapıyorum. Sürekli dışarıdayım" diye cevap verdi.