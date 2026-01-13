Abone ol: Google News

Tolga Sarıtaş babalığı sevdi! Minik Ali’nin yeni karesini paylaştı

İlk kez baba olmanın heyecanını yaşayan ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş, minik oğulları Ali’nin yeni karesini sosyal medya hesabından paylaştı.

Yayınlama Tarihi: 13.01.2026 11:23
  • Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk, 22 Eylül'de ilk çocukları Ali'yi kucaklarına aldı.
  • Çift, mutlu aile fotoğraflarını sıkça sosyal medyada paylaşıyor.
  • Sarıtaş, Ali'nin yeni karesini Instagram'da hayranlarına sundu.

Ekranların ünlü isimlerinden Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk, 28 Haziran 2024’te Çeşme’de evlenmişlerdi.

Ünlü çift, evliliklerinin ardından kısa bir süre sonra bebek müjdesini sevenleriyle paylaşmıştı.

ALİ DOĞDU

 Sarıtaş ve Mayruk, bebeklerinin erkek olacağını açıklamıştı. Heyecanlı bekleyişin ardından çift, 22 Eylül tarihinde ilk çocukları Ali bebeğe kavuşmuştu. 

BABALIK YAKIŞTI

Mayruk ile Sarıtaş, mutlu aile pozlarını sosyal medyadan paylaşmaya devam ediyor. Mayruk, minik oğlu Ali ve eşinin yeni fotoğrafını Instagram'dan sevenlerinin beğenisine sundu. Hayranları beğeni yağdırdı.

