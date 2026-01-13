Tolga Sarıtaş babalığı sevdi! Minik Ali’nin yeni karesini paylaştı

- Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk, 22 Eylül'de ilk çocukları Ali'yi kucaklarına aldı.
- Çift, mutlu aile fotoğraflarını sıkça sosyal medyada paylaşıyor.
- Sarıtaş, Ali'nin yeni karesini Instagram'da hayranlarına sundu.
Ekranların ünlü isimlerinden Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk, 28 Haziran 2024’te Çeşme’de evlenmişlerdi.
Ünlü çift, evliliklerinin ardından kısa bir süre sonra bebek müjdesini sevenleriyle paylaşmıştı.
ALİ DOĞDU
Sarıtaş ve Mayruk, bebeklerinin erkek olacağını açıklamıştı. Heyecanlı bekleyişin ardından çift, 22 Eylül tarihinde ilk çocukları Ali bebeğe kavuşmuştu.
BABALIK YAKIŞTI
Mayruk ile Sarıtaş, mutlu aile pozlarını sosyal medyadan paylaşmaya devam ediyor. Mayruk, minik oğlu Ali ve eşinin yeni fotoğrafını Instagram'dan sevenlerinin beğenisine sundu. Hayranları beğeni yağdırdı.