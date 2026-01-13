Şifanur Gül'den aşk paylaşımı geldi: Ömrümüz beraber olsun

Oyuncu Şifanur Gül, özel hayatıyla gündeme geldi. Oyuncu sevgilisi Berk Bakioğlu'ndan evlilik teklifi alan oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

"AŞKIM"

Son paylaşımında da sevgilisinin doğum gününü kutlayan ve Bakioğlu ile romantik pozlarını yayınlayan Gül, "Aşkım! Nereye baksam sen varsın, nasıl güzel varlığın. Seninle yürüdüğüm tüm yollar aydınlığa çıkacak biliyorum. İyi ki doğdun, iyi ki bana ‘merhaba dedin. Ömrümüz beraber olsun, tüm mumlarımızı birlikte üfleyelim her şeyim. 'Sevdim seni bir kere'” notunu yazdı.

Romantik karelere çiftin sevenlerinden çok sayıda tebrik yorumu ve beğeni geldi.

28 yaşına giren Şifanur Gül'e sevgilisi Berk Bakioğlu, doğum gününde evlilik teklifinde bulunmuştu.