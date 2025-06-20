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Tolga Sarıtaş eşi Zeynep Mayruk'la Newyork'ta! Eşinden hamilelik pozu da geldi

Eşi Tolga Sarıtaş'la yurt dışına çıkan Zeynep Mayruk, New York'tan yeni bir paylaşım yaparak hamilelik pozunu yeniledi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
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Tolga Sarıtaş eşi Zeynep Mayruk'la Newyork'ta! Eşinden hamilelik pozu da geldi

34 yaşındaki oyuncu Tolga Sarıtaş, uzun süredir birlikte olduğu modacı sevgilisi Zeynep Mayruk'a 14 Şubat Sevgililer Günü'nde evlilik teklifi etmişti.

Şubat ayında da ailelerinin ve yakın arkadaşlarının katılımıyla düzenledikleri törenle nişanlanan ikili, 28 Haziran 2024'te Çeşme'de görkemli bir törenle evlenmişti. Zeynep Mayruk, dantel detaylı straplez bir gelinlik tercih ederken Tolga Sarıtaş, beyaz bir smokinle şıklığını tamamlamıştı.

Tolga Sarıtaş ile Zeynep Mayruk, bebek beklediklerini paylaştıkları bir kareyle hayranlarına duyurmuştu. 

NEWYORK'TA HAMİLELİK POZU

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Mayruk, eşiyle birlikte New York'a gitti. Zeynep Mayruk, karnı burnunda yeni pozunu sevenlerinin beğenisine sundu.

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