Ünlü oyuncu Blake Lively rol arkadaşına dava açtı: Tacize uğradım

"Gossip Girl" dizisi ile dünya çapında büyük bir kitle edinen oyuncu Blake Lively, kısa süre önce yeni dizisi "It ends with us"ı duyurmuştu.

Dizi kısa sürede eleştirilerin hedefi olurken, Blake Lively'nin filmdeki tarzı da çok konuluşmuştu.

Dizi beklenen popülerliğe erişemezken, dizinin başrolleri arasında ilgi çeken bir savaş patlak verdi.

TACİZDEN DAVA ETTİ

Blake Lively, It Ends With Us dizisindeki rol arkadaşı Justin Baldoni hakkında "cinsel taciz" ve "itibarını yok etme kampanyası" iddiasıyla suç duyursunda bulundu.

KADINLARIN ÇIPLAK RESİMLERİNİ GÖSTERİYORDU

Blake Lively'nin iddialarına göre "setteki düşmanca çalışma ortamı", Lively'nin eşi Ryan Reynolds'ın da katıldığı bir toplantıda ele alındı.

Lively, çekimler sırasında yaşanan olumsuz çalışma ortamı nedeniyle taleplerini sundu.

Ünlü oyuncu, davalık olduğu rol arkadaşının ona kadınların çıplak fotoğraf ve videolarını göstermemesini talep etti.

TALEPLERİNİ SIRALADI

Liveli'nin istekleri arasında Baldoni’nin pornografi bağımlılığı iddialarının gündeme getirilmemesi, cinsel fetişlerin tartışılmaması ve oyuncu kadrosu ile ekibin genital organlarının konuşulmaması yer aldı.

Ayrıca Lively, senaryoya eklenen cinsel sahneler ve oral seksin projeye dahil edilmemesini talep etti.

İDDİALARI REDDETTİ

Baldoni'nin hukuk ekibi BBC'ye yaptığı açıklamada, iddiaların "kesinlikle asılsız" olduğunu belirterek, Lively'nin talepleri karşılanmadığı takdirde filmi rayından çıkarmakla tehdit ettiğini ifade etti.

Justin Baldoni'nin avukatı Bryan Freedman, Lively'i "sete gelmeyi ve filmi tanıtmamayı tehdit etmekle" suçladı ve bu davranışların filmin vizyona girdiğinde başarısız olmasına yol açtığını belirtti.