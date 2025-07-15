Ünlü oyuncu John Goodman 90 kilo verdi

40 yıllık kariyerinde birçok karakteri canlandıran John Goodman, yeni Şirinler filminde de rol aldı.

Filmde "Şirin Baba" karakterini seslendiren usta oyuncu, Los Angeles galasındaki fit haliyle dikkat çekti.

180 KİLO AĞIRLIĞINDAYDI

73 yaşındaki efsane isim, 2007 yılında yaklaşık 180 kilo ağırlığındayken alkolü bırakıp, kilo verme yolculuğuna başlamıştı.

ŞEKERİ HAYATINDAN ÇIKARDI

Hayatından şekeri çıkaran ve haftada 6 gün spor yapan John Goodman, 10 yıl içerisinde zayıflamış ancak daha sonra kötü yeme alışkanlıklarına dönerek yeniden kilo almıştı.

90 KİLO VERDİ

Zorlu zayıflama sürecinin sonunda 90 kilo veren Goodman, şimdilerde sağlıklı ve formda görüntüsüyle adından söz ettiriyor.