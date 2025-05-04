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Haber Merkezi

Attığı her adımla gündem olan Hadise, yaza erkenden 'merhaba' dedi.

Şarkıcı, tatil için Güney Asya'nın en popüler ülkesi Maldivler'i seçti.

Tatilinden paylaşımlar yapan Hadise, cesur pozlarıyla adından söz ettirdi.

BİKİNİLİ VE ÜSTSÜZ FOTOĞRAFLARINI PAYLAŞTI

Güzel şarkıcı, bikinili ve üstsüz fotoğraflarını peş peşe paylaştı.

Hadise, paylaşımına "Başkalarıyla aynı yolu izlemediğin için sana kayıp diyecekler. Bırak sana istedikleri gibi seslensinler.

Onların oynamanı istediği rolü oynamak zorunda değilsin. Dünyada oynamak için kendi rolünü yarat." notunu düştü.

TELEFON DETAYI DİKKATLERDEN KAÇMADI

Hadise'nin paylaşımlarında, telefon detayı dikkat çekti.

Tüketim çılgınlığının yaşandığı bu dönemde, insanlar kredi çekerek dahi telefon alırken Hadise'nin hala Iphone 11 kullanması gözlerden kaçmadı.

Hadise'nin dahi eski bir model telefon kullanıyor olması sosyal medyada "ihtiyacın mı, gösterişin mi?" tartışmasını da beraberinde getirdi.