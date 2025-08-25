Ünlü sunucudan Burak Deniz iddiası geldi! Paylaşımı gündem oldu

Magazin gündemi şu sıralar sarsan taciz iddiaları ve ifşaları konuşuyor. Ünlü ifşalarına bir yenisi daha eklendi. Tayanç Ayaydın ve Mehmet Yılmaz Ak hakkında ortaya atılan iddiaların ardından bu kez sunucu Hazal Eker’in paylaşımı gündem oldu.

İddialara dikkat çekmek amacıyla yaptığı paylaşımla konuşulan Eker, kadınlara şu mesajı verdi:

"SİZİ GÖRÜYORUM"

"Eğer sizi istismar eden birisiyle arkadaşsam, bana DM’den yazın ve bu durum değişsin.

Sizi görüyorum.

Sizi dinliyorum.

Size inanıyorum.

Siz ve yaşadıklarınız önemlisiniz."

Ünlü sunucu, bir diğer paylaşımına Burak Deniz’in fotoğrafını ekleyerek şu sözleri kullandı:

"NAMUSLU İNSANLAR YESİN"

“Ben istiyorum ki bu sektörün ekmeğini hiçbir kadının ekmeğiyle oynamaya çalışmayacak kadar namuslu insanlar yesin.”

Eker’in paylaşımının ardından gözler Burak Deniz’e çevrildi.