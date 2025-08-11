Usta oyuncu Mahmut Gökgöz'ün son durumu üzdü! Huzurevinde yaşıyor

Ekrana gelen birçok fenomen yapımda yer alan usta tiyatro sanatçısı ve yönetmen Mahmut Gökgöz, son haliyle herkesi üzdü.

Mahmut Gökgöz'ün 1,5 senedir İstanbul Darülaceze Müdürlüğü'ne bağlı öz bakımını yapamayan ve yatağa bağımlı kişilerin yaşadığı sitede kaldığı ortaya çıktı.

"TANIYANLAR ZİYARET ETSİN"

74 yaşındaki oyuncunun kardeşi, yaptığı açıklamada "Ağabeyim, devlet tiyatrosu sanatçısı Mahmut Gökgöz 1,5 seneyi aşkın İstanbul Büyükşehir Belediyesi Darülaceze Müdürlüğü tesislerindeki sitede yatıyor. Arkadaşları, tanıyanlar ziyaret ederse çok sevinir ve motive olur. Lütfen olabildiğince yayın." ifadelerini kullandı.