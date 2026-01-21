Wanda Nara: Sonsuza dek aile olacağız

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Mauro Icardi ile Wanda Nara, uzun süre birbirleriyle sorun yaşadı.

Boşanma süreci bir hayli sancılı geçen çiftin arasında esen soğuk rüzgarlar, geçen süre içerisinde sona erdi.

Wanda Nara, yeni sevgilisi Martin Migueles ve çocuklarıyla geçirdiği anları ya da Mauro Icardi hakkında yaptığı açıklamalarla adından söz ettiriyor.

Ancak bu kez durum farklı.

TAKİPÇİSİNİN SORUSUNU YANITLADI

Wanda Nara, bir takipçisinin, "Mauro ile aran nasıl?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"AİLE OLACAĞIZ"

"Şans eseri son zamanlarda çocuklarımın babalarıyla çok fazla diyalog var. Bazen hemfikir oluyoruz, bazen olmuyoruz ama durum çok gelişti. Sonsuza dek aile olacağız."