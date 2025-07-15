Wanda'yı çıldırtmaya devam! Icardi ve sevgilisi China Suarez İstanbul Boğazı'nda aşka geldi

Kızlarının annesi Wanda Nara'dan olaylı bir şekilde boşanan Galatasaray'ın 32 yaşındaki ünlü futbolcusu Mauro Icardi, şu sıralar mutlu aşk hayatıyla gündemde.

Arjantinli model ve sunucu Wanda Nara'dan ayrılan futbolcu Mauro Icardi, yeni bir aşka başladığını sosyal medya üzerinden paylaştığı fotoğraflarla duyurmuştu. Icardi, sevgilisi China Suarez ile çekilen aşk dolu pozlarını takipçilerinin beğenisine sunmuştu.

Icardi'nin 33 yaşındaki model ve oyuncu sevgilisi China Suarez ile olan ilişkisini sürdürüyor.

Sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen ünlü çift, İstanbul'daki sıcak havayı değerlendirerek denize girip güneşlenmeye karar verdi.

BOĞAZ'DA AŞK

İkili, Boğaz'da çekilen romantik pozlarını Instagram’da art arda paylaştı. Paylaşımlar, kısa sürede yoğun yorum ve beğeni aldı.