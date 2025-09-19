Wilma Elles doğuma gün sayıyor! Karnı iyice büyüdü

Öyle Bir Geçer Zaman Ki'deki rolüyle hafızalara kazınan oyuncu ve model Wilma Elles, geçtiğimiz günlerde 4. kez hamile olduğunu duyurmuştu.

Hamileliği onu durdurmayan ve çalışmaya devam eden Elles, boş vaktini ailesiyle geçiriyor. Elles, şimdilerde ailesiyle tatil yapıyor. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Elles karnı burnunda bir pozunu paylaştı.

3 ÇOCUĞU VAR

Wilma Elles, Türk vatandaşlığı aldıktan sonra Mücella Elles adını almıştı. 2015'te Kerem Göğüş ile olan evliliğinden ikiz çocukları Milat ve Melodi’yi dünyaya getirmişti. Elles'in 2022'de avukat Mehmet Şah Çelik ile olan evliliğinden ise Tiara Manolya adında bir çocuğu olmuştu.