Yağmur Atacan, eşi Pınar Altuğ'un yeni yoga fotoğraflarına sansür uyguladı

Instagram'daki paylaşımlarıyla sık sık gündem olan şu sıralar yoga yaptığı anları yayınlayan Pınar Altuğ, olay olmaya devam ediyor. Bir takipçisinden gelen 'Yağmur Bey kıskanmıyor mu acaba?' sorusuna Altuğ, "Neden kıskansın ki!" yanıtını vermişti.

"KISKANIYOR"

Yağmur Atacan çok konuşulan yoga görüntüleriyle ilgili; "Spor yapıyorlar, bu kadar geri kafalı olmadığımızı düşünmek istiyorum. Bu bence sadece boş bir eleştiri. Bence kıskanıyorlar. 50 yaşını geçmiş bir kadın Pınar ve 50 görünmüyor, bunu hepimiz biliyoruz. Bunun için de insanın kendine iyi bakması lazım. Bence Pınar bu işi iyi yapıyor." demişti.

"PINAR UÇUYOR"

Atacan, şimdi de eşinin yeni yoga pozlarını paylaştı. Sosyal medyadaki yorumları ti'ye alan Yağmur Atacan, karısını kaldıran kişiyi fotoğrafta karalayarak "Yoğun uğraşlar neticesinde Pınar'ın uçuşunu organize ettim." dedi.