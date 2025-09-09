Yağmur Atacan eşi Pınar Altuğ'un yoga videosu hakkında: Geri kafalı olmayın

Pınar Altuğ ve yoğa eğitimleri son dönemlerde gündemden düşmüyor.

Altuğ'un yoga eğitmeniyle çalıştığı görüntüler, bazı kullanıcılar tarafından eleştirildi.

Bir takipçisinin, "Yağmur Bey kıskanmıyor mu?" sorusuna ünlü oyuncu, "Neden kıskansın ki!" cevabını verdi.

"BOŞ BİR ELEŞTİRİ"

Oyuncunun eşi Yağmur Atacan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Eşine yönelik eleştirilere yanıt veren Atacan, "Spor yapıyorlar, bu kadar geri kafalı olmadığımızı düşünmek istiyorum. Bu sadece boş bir eleştiri” dedi.

Atacan devam eden sözlerinde şöyle dedi:

"GERİ KAFALI OLMAYIN"