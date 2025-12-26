Brooklyn Beckham'dan ailesine gönderme: Karımdan başkasını istemem

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

David ve Victoria Beckham çiftinin ilk çocukları olan Brooklyn Beckham, 2022’de ünlü model ve oyuncu Nicola Peltz’le evlenmişti.

Beckham Ailesi'yle sık sık problemler yaşayan Peltz'i, eşi Brooklyn Beckham yere göğe sığdıramıyor.

Gözü hiçbir şey görmemeye başlayan Brooklyn Beckham, ailesinden giderek uzaklaşmaya başlamıştı.

GÖRÜŞMÜYOR BİLE

En sonunda bu uzaklaşma ailesinden tamamen kopma noktasına geldi ve Brooklyn Beckham, babası David Beckham’ın 50’nci yaş gününden sonra onlarla hiçbir bağlantı kurmadan, en özel günlerinde bile onları arayıp sormadan ya da onlarla görüşmeden yaşamaya başladı.

Brooklyn Beckham diğer kardeşleriyle de görüşmeyi kesti, İngiltere’ye gittiğinde bile ailesinden kimseyle görüşmeden ABD’ye geri döndü.

"HER ŞEYİM SENSİN"

Ünlü oğul, yaptığı son Instagram paylaşımında, karısının elini sıkıca tuttuğu bir fotoğraf paylaştı ve “Benim her şeyim sensin” yazarak ailesine bir kez daha onları hayatından çıkardığına dair acımasız bir mesaj yollamış oldu.

Zengin kızı olan ünlü oyuncunun, aslında başından beri Beckham Ailesini küçük gördüğü ve kendine layık bulmadığı, onlara bir türlü ısınamadığı ve evlendikten sonra da içli dışlı olmamak için elinden geleni yaptığı iddia ediliyor.