Yasemin Ergene'nin yeni evi! Kar manzarasını paylaştı

- Yasemin Ergene, İzzet Özilhan'dan boşandıktan sonra Beykoz'da lüks bir villaya taşındı.
- Yeni evinin kar manzarasını paylaşarak sosyal medyada ilgi odağı oldu.
- Ergene'nin evinin aylık kirasının 20 bin dolar olduğu iddia ediliyor.
Doktorlar dizisiyle ünlenen oyuncu Yasemin Ergene ve iş insanı İzzet Özilhan, 2011'de nikah masasına oturmuştu. Evlendikten sonra oyunculuğu bırakan Yasemin Özilhan, 2012'de Emine'yi 2013'te Ela'yı kucağına aldı.
BOĞAZ MANZARASI YOK ARTIK
Eylül ayında tek celsede boşanan Özilhan boşanmanın ardından yıllardır Sarıyer'de oturduğu Boğaz manzaralı villaya veda etti.
YENİ VİLLASI
İki çocuğuyla birlikte yeni bir hayata yelken açan Yasemin Ergene, Beykoz'da lüks bir villa kiraladı. İddialara göre Yasemin Ergene'nin aylık kirası tam tamına 20 bin dolar.
Şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Yasemin Ergene, Instagram hesabından kar sevincini paylaştı. Ergene'nin lüks evi kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
Ergene'nin lüks evi kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.