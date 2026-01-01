Arda Turan'dan Toprak Razgatlıoğlu'na: Beni geçemeyeceğin tek yer 'O Ses' sahnesi

- O Ses Türkiye Yılbaşı Özel 2026'da Toprak Razgatlıoğlu'nun performansı dikkat çekti.
- Arda Turan, Razgatlıoğlu'nun performansını sosyal medyada esprili bir dille değerlendirdi.
- Turan, "Beni geçemeyeceğin tek yer 'O Ses' sahnesi" dedi.
2025 yılı geride kaldı...
31 Aralık Çarşamba günü Türkiye'nin birçok noktasında yeni yıla giriş kutlanırken yılbaşı gecelerinin vazgeçilmez eğlence programı O Ses Türkiye de yayındaydı.
TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşan O Ses Türkiye Yılbaşı Özel 2026, ünlü isimlerin canlı performansına sahne oldu.
ÜNLÜ İSİMLER SAHNE ALDI
Bu yıl jüri kadrosunda müzik ve eğlence dünyasının tanınmış isimleri yer aldı.
Hadise ve Murat Boz jüri koltuğundaki yerlerini korurken, onlara oyuncu ve senarist Gupse Özay ile başarılı komedyen Giray Altınok eşlik etti.
TOPRAK RAZGATLIOĞLU, ARDA TURAN'A 'RAKİP' OLDU
Programda sahne alan isimlerden biri de MOTOGP şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu, oldu.
Razgatlıoğlu, canlı performansı ile eski futbolcu Arda Turan'ın 10 yıl önceki performansını hatırlattı.
ARDA TURAN'DAN ESPRİLİ PAYLAŞIM
MOTOGP şampiyonunun performansı sosyal medyada gündem olurken eski Milli Futbolcu Arda Turan'dan konuya ilişkin esprili bir paylaşım geldi.
Turan, paylaşımında Razgatlıoğlu’nun O Ses Türkiye Yılbaşı performansını alıntıladı.
"BENİ GEÇEMEYECEĞİN TEK YER 'O SES' SAHNESİ"
Razgatlıoğlu'na "Sen bizim gururumuzsun" diyen Turan, paylaşımında şunları kaydetti:
Toprak kardeşim galiba beni geçemeyeceğin tek yer "O Ses" sahnesi.
Onun dışındaki bütün başarılarını tüm dünya gibi ben de ayakta alkışlıyorum.