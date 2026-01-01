Arda Turan'dan Toprak Razgatlıoğlu'na: Beni geçemeyeceğin tek yer 'O Ses' sahnesi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

2025 yılı geride kaldı...

31 Aralık Çarşamba günü Türkiye'nin birçok noktasında yeni yıla giriş kutlanırken yılbaşı gecelerinin vazgeçilmez eğlence programı O Ses Türkiye de yayındaydı.

TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşan O Ses Türkiye Yılbaşı Özel 2026, ünlü isimlerin canlı performansına sahne oldu.

ÜNLÜ İSİMLER SAHNE ALDI

Bu yıl jüri kadrosunda müzik ve eğlence dünyasının tanınmış isimleri yer aldı.

Hadise ve Murat Boz jüri koltuğundaki yerlerini korurken, onlara oyuncu ve senarist Gupse Özay ile başarılı komedyen Giray Altınok eşlik etti.

TOPRAK RAZGATLIOĞLU, ARDA TURAN'A 'RAKİP' OLDU

Programda sahne alan isimlerden biri de MOTOGP şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu, oldu.

Razgatlıoğlu, canlı performansı ile eski futbolcu Arda Turan'ın 10 yıl önceki performansını hatırlattı.

ARDA TURAN'DAN ESPRİLİ PAYLAŞIM

MOTOGP şampiyonunun performansı sosyal medyada gündem olurken eski Milli Futbolcu Arda Turan'dan konuya ilişkin esprili bir paylaşım geldi.

Turan, paylaşımında Razgatlıoğlu’nun O Ses Türkiye Yılbaşı performansını alıntıladı.

"BENİ GEÇEMEYECEĞİN TEK YER 'O SES' SAHNESİ"

Razgatlıoğlu'na "Sen bizim gururumuzsun" diyen Turan, paylaşımında şunları kaydetti: