Yasemin Şefkatli'nin aile pozu: Fotoğrafa beğeni yağdı

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses'in fenomen eşi Yasemin Şefkatli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmüyor.

Ünlü çift, 2021 yılında dünyaevine girmişti. Bebek müjdesi veren çiftin ikiz oğulları, 22 Ocak'ta dünyaya gelmişti.

AİLE POZU VERDİLER

Mutlu evlilikleriyle dikkat çeken ikili, sosyal medya hesaplarından aile pozlarını yayınlamaya devam ediyor. Son olarak ünlü fenomen, yeni karelerini Instagram'dan sevenlerinin beğenisine sundu. İç ısıtan fotoğrafa kısa sürede yorum ve beğeni geldi.