Yasmin Erbil, saçlarını pembeye boyattı! Yeni imajı da beğenildi

Altıncı kez uzatmalı sevgilisi Gülseren Ceylan ile evlenen ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in Nergis Kumbasar ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Yasmin Erbil, magazin gündeminden düşmeyen isimlerden.

Özel hayatı, açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşulan Erbil, yine gündem olacak bir şey yaptı.

PEMBE OLDU

Her paylaşımı olay olan ünlü isim, bu defa son paylaşımıyla dikkat çekti. İmaj değişikliğine giden Yasmin Erbil, saçlarını pembeye boyattı.

SIKINTIDAN

Erbil, “Bir insan evde hasta yatıyor diye saçını pembe yapar mı? Sıkıntıdan saçımı pembe yaptım.” diyerek takipçilerine seslendi.

Yasmin Erbil'in yeni imajı takipçilerinden tam not aldı.

Aşk hayatında da mutluluğu bulmuş gibi görünen Erbil, Survivor yarışmasıyla ünlenen Yiğit Poyraz ile aşk yaşamaya devam ediyor.