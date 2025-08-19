Yeni baba olan Burak Çelik oğluyla verdiği yeni pozu paylaştı

Ekranların yakışıklı oyuncularından Burak Çelik, özel hayatıyla şu sıralar gündemde.

Bir süredir Ece Bayrak ile aşk yaşayan Çelik, aralık ayında Karadağ'da nikah masasına oturmuştu. Nikahın ardından bebek müjdesi veren ikili, 8 Ağustos'ta ilk bebeklerini kucaklarına almanın mutluluğunu yaşamıştı. Taze baba Burak Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla beğeni toplamıştı.

"BİZİM SABAHLAR"

Şimdilerde babalık heyecanı yaşayan Burak Çelik, oğlunu göğsüne yatırdığı bir fotoğrafı sosyal medya hesabından yayınladı. Yaşadığı mutluluğu paylaşan Çelik, "Bizim sabahlar" notunu yazdı. Çelik'in paylaşımı kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.