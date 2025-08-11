Abone ol: Google News

Yeni sevgisiyle tatilde olan Melisa Döngel nazardan korkuyor: "Her şeyin kapısını dua açıyor"

Kalbini iş insanı Öncü Sönmez'e kaptıran Melisa Döngel, aşkını duayla koruyor. Nazardan çok korktuğunu söyleyen ünlü isim, ilişkisinin yolunda gittiğini söyledi.

Aşk hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen Melisa Döngel cephesinde yeni gelişmeler bitmek bilmiyor.

Son olarak futbolcu Kerem Atakan Kesgin ile aşk yaşayan Döngel, hayatında biri olmadığını açıklamıştı. Bu açıklamadan günler sonra, Melisa Döngel'in kalbini iş insanı Öncü Sönmez'e kaptırdığı iddia edilmişti.

AŞK YAZI

Sevgiisiyle tatilde olan Melisa Döngel, yaz sezonunu Bodrum’da iş insanı sevgilisi Samir Balkan ile geçiriyor.

DUA YETİYOR

Aşk hayatıyla ilgili yaptığı açıklamalarda bulunan ünlü oyuncu, "Sevgilinizin fotoğrafını sosyal medyada paylaşmıyorsunuz, nazardan mı korkuyorsunuz?" sorusuna "Nazara inanıyorum, o yüzden korkuyorum. Nazardan korunmak için dua ediyorum. Her şeyin kapısını dua açıyor." şeklinde cevap verdi.

