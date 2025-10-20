Yine tatildeler! Can Yaman ve Sara Bluma aşkından yeni kare geldi

- Can Yaman, kariyerine İtalya'da devam edip, dikkat çekici açıklamalar yapmaya devam ediyor.
- Sara Bluma ile aşk yaşayan Yaman, ilişkisini sosyal medya üzerinden ilan etti.
- İkili, aşk dolu pozlarını Madrid'den paylaştı.
Erkenci Kuş dizisiyle Türkiye’de geniş bir hayran kitlesine ulaştıktan sonra kariyerine yurt dışında devam etme kararı alan Can Yaman, dikkat çekmeye devam ediyor.
İTALYA'YI SEÇMİŞTİ
Yaman, geçtiğimiz haftalarda yurt dışında katıldığı bir röportajda, kendisine yöneltilen "Türkiye mi, İtalya mı?" sorusuna tereddütsüz; "İtalya" yanıtını vererek dikkatleri üzerine çekmişti.
DJ sevgilisi Sara Bluma ile aşk yaşayan Yaman, ilişkisini sosyal medya üzerinden ilan etmişti. İkili aşk dolu pozlarını, sevenleriyle paylaşmaya devam ediyor.
MADRİD'E UÇTULAR
Sevgilisiyle birlikte yeni bir paylaşım yapan yakışıklı oyuncunun, İspanya'nın başkenti Madrid'e gittiği öğrenildi.