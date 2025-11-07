Yonca Evcimik gençlik sırrını verdi: "Çalışıp üretiyorum"

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bandıra Bandıra, Vurula Vurula, Abone ve 8.15 Vapuru gibi şarkılarıyla adından söz ettiren Yonca Evcimik, Çılgın Bediş dizisiyle de bir dönemin en popüler isimlerindendi. Evcimik, yıllar geçse de adından söz ettirmeye devam ediyor. 62 yaşındaki ünlü isim, son olarak bir etkinlik gecesinde görüntülendi.

"FISTIK GİBİYİM"

Evcimik, dansçılarıyla birlikte ‘Lambada’ şarkısına özel hazırladığı koreografiyle adeta şov yaptı; genç kalmanın sırrını şu sözlerle dile getirdi: “Çalışıp üreterek genç kalıyorum. Yaşsız kadın olmayı ve fıstık gibi olmayı buna borçluyum. İçimdeki çocuk hiç büyümedi. Hep özgür bir kadın oldum.”