Zeynep Bastık teknede bikinili pozlar verdi! Takipçileri yorum yağdırdı

Son dönemin en dikkat çeken isimlerinden biri olan Zeynep Bastık, geçtiğimiz aylarda bir sosyal medya anketinde 'En seksi Türk kadını' seçilmişti.

Bu ünvanı almasıyla tartışma yaratan Zeynep Bastık, tatile çıktı.

YEŞİL BİKİNİSİNE BEĞENİ YAĞDI

Bir süredir oyuncu Serkay Tütüncü ile aşk yaşayan ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, yaz sezonunu denizde karşıladı. Ünlü şarkıcı, şimdi de teknede verdiği bikinili pozlarla dikkat çekti.

Yeşil bikinisiyle teknede poz veren ünlü ismin bu paylaşımı kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.