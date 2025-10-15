Zeynep Bastık'ın fit kalma sırrı! Karbonhidrat yemez

Şu sıralar Serkay Tütüncü ile güzel bir aşk yaşayan ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, sosyal medya paylaşımları, cesur dansları ve özel hayatıyla adından sıkça söz ettiriyor.

Formda vücuduyla kendisine hayran bırakan ünlü şarkıcının sırrını, Serkay Tütüncü açıkladı.

"YARIN KARBONHİDRAT ALACAK"

Serkay Tütüncü, sevgilisi Zeynep Bastık'tan bahsetti. Ünlü şarkıcının sahneye çıkmadan 15 gün önceden hazırlık yaptığını söyleyen Tütüncü, 'Zeynepciğim her Harbiye konseri öncesi 15 gün karbonhidrat diyeti yapıyor. Yarın karbonhidrat alacak, çok mutluyum.” dedi.

Daha önce sosyal medyada 'Yaşayan en seksi Türk kadını' seçilen Bastık, son konserinde de '2025 Kayısı Güzeli' seçilmişti.