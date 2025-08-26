Zeynep Demirel'in doğum kilosu kalmadı! Son halini paylaştı

2009 yılının Miss Belçika güzellik yarışmasının birincisi Zeynep Sever Demirel, 2010'da Volkan Demirel ile evlenmişti.

3. KIZ GELMİŞTİ

Ünlü fenomen, geçtiğimiz aylarda üçüncü kez anne olmanın heyecanını yaşamıştı.

Kızı Yasmin'i kucağına almanın mutluluğunu yaşayan Demirel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla konuşuluyor.

BEBEKLE SPOR

Ünlü isim son olarak bebeğiyle spor salonundan yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Sosyal medyayı sık kullanan Demirel, bu kez kızı Yasmin ile birlikte spora gittiği anları paylaştı. Ayna karşısında verdiği pozu yayınlayarak spora başladığını duyuran Demirel, düzgün fiziğiyle dikkat çekti.