Zeynep Sever Demirel'den eşi Volkan Demirel için romantik kutlama

2009 yılında Miss Belçika güzellik yarışmasında birinci seçilen Zeynep Sever Demirel, 2010'da Volkan Demirel ile evlenmişti.

3 ÇOCUKLULAR

Demirel, geçtiğimiz aylarda üçüncü kez anne olmanın heyecanını yaşamıştı. Çiftin mutlu evliliği devam ederken Zeynep Demirel, son paylaşımında 44 yaşına giren eşi Volkan Demirel için romantik bir gönderi yayınladı.

"SÖĞÜT DALIM"

Eşiyle fotoğraflarını paylaşan Demirel, "İyi ki doğdun taze söğüt dalım. Seni çok seviyoruz." ifadelerini kullandı. Zeynep Demirel'in paylaşımına yorum ve beğeni yağdı.