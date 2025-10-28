Abone ol: Google News

Zeynep Sever Demirel'den eşi Volkan Demirel için romantik kutlama

Geçtiğimiz aylarca 3. çocuklarını kucaklarına alan Volkan Demirel-Zeynep Sever Demirel çifti sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekti.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 28.10.2025 14:15
Zeynep Sever Demirel'den eşi Volkan Demirel için romantik kutlama
  • Zeynep Sever Demirel, eşi Volkan Demirel'in doğum gününü romantik bir paylaşımla kutladı.
  • Fotoğraflar eşliğinde "İyi ki doğdun taze söğüt dalım" dedi.
  • Paylaşım büyük beğeni topladı.

2009 yılında Miss Belçika güzellik yarışmasında birinci seçilen Zeynep Sever Demirel, 2010'da Volkan Demirel ile evlenmişti.

3 ÇOCUKLULAR

Demirel, geçtiğimiz aylarda üçüncü kez anne olmanın heyecanını yaşamıştı. Çiftin mutlu evliliği devam ederken Zeynep Demirel, son paylaşımında 44 yaşına giren eşi Volkan Demirel için romantik bir gönderi yayınladı.

"SÖĞÜT DALIM"

Eşiyle fotoğraflarını paylaşan Demirel, "İyi ki doğdun taze söğüt dalım. Seni çok seviyoruz." ifadelerini kullandı. Zeynep Demirel'in paylaşımına yorum ve beğeni yağdı.

Magazin Haberleri