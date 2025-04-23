Zor günler geçiren Okan Karacan'dan samimi açıklamalar: Akıl hastanesinde yattım

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Özel hayatıyla ilgili zor günler geçiren bir dönemin ünlü oyuncusu Okan Karacan, Pınar Kerimoğlu’na konuk oldu. Samimi açıklamalarda bulunan oyuncu, eşinden ayrıldıktan sonra yaşadıklarını anlattı.

"AYRILMAK İSTEMEDİM"

“Zayıfladıktan sonra iş bulamaz oldum” diyen Karacan, hayatındaki ani değişimlerle ilgili “Ayrılmak istemedim, ayrıldım; zayıfladım, evimi taşımak zorunda kaldım, işimi değiştirdim. İster istemez bu süreci yönetemedim.” dedi.

Eşiyle ayrılık kararı hakkında konuşan Okan Karacan, sözlerine şöyle devam etti: “Benim için aile çok önemli ve asla ayrılmak istemedim. Ama eşim ayrılmak istedi ve bu konuda ısrar etti.

"ŞU AN ÇOK İYİYİZ"

Ayrıldıktan sonra ortada bir şey yokken beni telefondan engelledi, uzaklaştırma kararları aldırdı. Çocuklarımı göremedim ve bu da beni ister istemez sinirlendirdi. İstenmeyen bazı olaylar yaşandı ama söylendiği gibi darp, iş yeri basma gibi şeyler asla olmadı, olması da mümkün değil. Zeynep’le şu an çok iyi arkadaşız.”

"52 GÜN AKIL HASTANESİNDEYDİM"

Ünlü oyuncu, boşanma aşamasında doktor tavsiyesiyle 52 gün ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde tedavi gördü. O dönemle de ilgili konuşan Okan Karacan, o süreçle ilgili de “Günlük 6 bin TL ödedim, yemek dahil tüm masrafları kendim karşıladım. Çok değişik arkadaşlarım oldu, hala görüştüklerim var." dedi.