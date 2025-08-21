Zuhal Topal tatilden bikinili poz paylaştı! 'Yaş 48, yanlış anlaşılmasın'

Yemekteyiz programının sunuculuğunu yapan oyuncu Zuhal Topal, yazı tatil yaparak gerçirdi.

Tatil boyunca sık sık paylaşımlar yapan Topal, son pozuyla da dikkatleri üzerine çekti.

"YAŞ 48"

Ünlü isim son olarak siyah bikinisiyle verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Bronzlaşan teni ve düzgün fiziğiyle genç kızlara meydan okuyan Topal, paylaşımına "Yaş 48, yanlış anlaşılmasın" notunu yazdı.

Topal'ın paylaşımı kısa sürede gündem olurken fiziği de görenleri bir kez daha hayran bıraktı.

"SİZLERE DE ÖNERİRİM"

Yıllar önce 35 kilo veren Zuhal Topal, o dönem nasıl kilo verdiğini açıklamıştı. Kullandığı yağdan bahseden Topal, "Her gün 1 tatlı kaşığı çörek otu yağı tüketiyorum. Yorgunluğumu alıyor, vücudu güçlendiriyor ve iştahımı dengeliyor. Sevdiğim işi yapmanın yanı sıra, bu küçük sırrımla enerjimi hep yüksek tutuyorum. Sizlere de öneririm." ifadelerini kullanmıştı.