taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9428
Euro
6.554
Altın
1571.81
Borsa
122141.75
Gram Altın
300.359
Bitcoin
50641

Mahalle muhtarı seçim vaadini yerine getirdi

Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Tepeköy Mahallesi'nin Muhtarı Turan Özmen, mahallesine 15 taş fırın ve 70 piknik masası yaptırıp, halkın kullanımına sundu.

DHA | 26.01.2020 - 09:47..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Türkiye Taşkömürü Kurumu'ndan emekli Turan Özmen, yaşadığı Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Tepeköy Mahallesi için 31 Mart 2019'da muhtar adayı oldu.

Özmen, mahallede seçim propagandası yaparken seçilmesi halinde muhtarlık maaşını mahalleye hizmet etmek için kullanacağı vaadinde bulundu. Özmen, 2 bin 500 kişinin yaşadığı mahallede 336 oy alarak muhtar seçildi.

Mahalle muhtarı seçim vaadini yerine getirdi

15 TAŞ FIRIN, 70 PİKNİK MASASI

Muhtarlık maaşını biriktiren Özmen, hayırseverlerin de desteğiyle mahallesine 15 taş fırın ve 70 piknik masası aldı. Özmen, taş fırın ve masaları mahallenin birçok noktasına kurarak halkın hizmetine sundu. Evlerinde hazırladıkları ekmek, pide ve lahmacun gibi yiyecekleri taş fırınlarda pişiren kadınlar, muhtarın hizmetinden memnuniyet duydu.

Mahalle muhtarı seçim vaadini yerine getirdi

"85 BİN TL HARCAMA YAPTIK"

Seçimlerden önce devletin verdiği muhtarlık maaşını millete harcayacağı sözünü verdiğini hatırlatan Özmen, "İlk işimiz muhtarlık maaşını 2 aylık parasıyla taş fırın almaya başladık. Sonra birazda biz fedakarlık yaparak, 12 aylık maaşı da ekledik. 85 bin TL harcama yaparak, 15 taş fırın ve ormancı piknik masalarını mahallelerimize dağıttık. Vatandaşlarımız çok memnun." dedi.

Mahalle muhtarı seçim vaadini yerine getirdi

KENDİ EKMEKLERİNİ YAPIYORLAR

Taş fırında ekmek pişiren Gülhan Sevim de muhtar Özmen'e teşekkür ederek, "Muhtarımızdan Allah razı olsun. Muhtarımız sözünü tuttu. Onun sayesinde mahallede fırında ekmek yapıp, komşularımızla birlikte çay demleyerek yiyoruz. Kadınlar bir araya gelerek, imece usulü ekmek yapıyoruz." diye konuştu.

Mahalle muhtarı seçim vaadini yerine getirdi

Mahalle muhtarı seçim vaadini yerine getirdi

Mahalle muhtarı seçim vaadini yerine getirdi

İlginizi Çekebilir
Elazığ'da enkazlar, hassas burunlu köpeklerle aranıyor
Elazığ'daki 6,8'lik depremde yıkılan binanın enkazından arama kurtarma çalışmaları UMKE,AFAD, ITFAIYE ekipleri ve hassas burunlu eğitimli köpekler eşliğinde devam ediyor.
Denizli'de koronavirüs iddiası
Denizli İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk, Denizli Devlet Hastanesi Acil Servisine koronavirüs şikayetiyle hasta geldiğine yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Malatya'da deprem
Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Konya'da hastaneye başvuran Çinli turistte vertigo çıktı
Konya'da koronavirüs belirtileri gösterdiği şüphesiyle hastaneye başvuran ve karantinaya alınan Çinli kadın turiste benign pozisyonel vertigo tanısı konuldu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremzedelerle buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremzedelerle buluştu

443
Çin Devlet Başkanı: Koronavirüs salgını hızla ilerliyor

Çin Devlet Başkanı: Koronavirüs salgını hızla ilerliyor

90
ABD: Irak'taki füze saldırılarında 34 askerimiz yaralandı

ABD: Irak'taki füze saldırılarında 34 askerimiz yaralandı

32
Çin’de koronavirüsün bilançosu: 56 ölü

Çin’de koronavirüsün bilançosu: 56 ölü

26
Sultangazi'de art arda kazalar: 7 yaralı

Sultangazi'de art arda kazalar: 7 yaralı

5
Konya'da hastaneye başvuran Çinli turistte vertigo çıktı

Konya'da hastaneye başvuran Çinli turistte vertigo çıktı

20
Trump'tan İran'a: Yaptırımlar sürecek

Trump'tan İran'a: Yaptırımlar sürecek

9
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir