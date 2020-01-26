Mahalle muhtarı seçim vaadini yerine getirdi

Türkiye Taşkömürü Kurumu'ndan emekli Turan Özmen, yaşadığı Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Tepeköy Mahallesi için 31 Mart 2019'da muhtar adayı oldu.

Özmen, mahallede seçim propagandası yaparken seçilmesi halinde muhtarlık maaşını mahalleye hizmet etmek için kullanacağı vaadinde bulundu. Özmen, 2 bin 500 kişinin yaşadığı mahallede 336 oy alarak muhtar seçildi.

15 TAŞ FIRIN, 70 PİKNİK MASASI

Muhtarlık maaşını biriktiren Özmen, hayırseverlerin de desteğiyle mahallesine 15 taş fırın ve 70 piknik masası aldı. Özmen, taş fırın ve masaları mahallenin birçok noktasına kurarak halkın hizmetine sundu. Evlerinde hazırladıkları ekmek, pide ve lahmacun gibi yiyecekleri taş fırınlarda pişiren kadınlar, muhtarın hizmetinden memnuniyet duydu.

"85 BİN TL HARCAMA YAPTIK"

Seçimlerden önce devletin verdiği muhtarlık maaşını millete harcayacağı sözünü verdiğini hatırlatan Özmen, "İlk işimiz muhtarlık maaşını 2 aylık parasıyla taş fırın almaya başladık. Sonra birazda biz fedakarlık yaparak, 12 aylık maaşı da ekledik. 85 bin TL harcama yaparak, 15 taş fırın ve ormancı piknik masalarını mahallelerimize dağıttık. Vatandaşlarımız çok memnun." dedi.

KENDİ EKMEKLERİNİ YAPIYORLAR

Taş fırında ekmek pişiren Gülhan Sevim de muhtar Özmen'e teşekkür ederek, "Muhtarımızdan Allah razı olsun. Muhtarımız sözünü tuttu. Onun sayesinde mahallede fırında ekmek yapıp, komşularımızla birlikte çay demleyerek yiyoruz. Kadınlar bir araya gelerek, imece usulü ekmek yapıyoruz." diye konuştu.