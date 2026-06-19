Mahallelerde sıfır atık dönüşümü için yeni dönem: Muhtarlarla yerel seferberlik başlıyor

Sıfır Atık Vakfı tarafından “Mahallede Dönüşüm: Muhtarlarla Sıfır Atık ve Yerel Dönüşüm Programı” hayata geçirildi.

"Ortak Akıl, Ortak Sorumluluk, Ortak Gelecek” anlayışıyla hazırlanan programın ilk buluşması, İstanbul’un tarihi semtlerinden Kadırga’da gerçekleştirildi.

Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü Muhtarlar Daire Başkanı Suna Üstüner, Tüm İstanbul Muhtarlar Federasyonu Başkanı Selami Aykut, Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Kadir Delibalta ve Fatih Muhtarlar Derneği Başkanı Murat Hakverdi başta olmak üzere İstanbul’un çeşitli mahallelerinden muhtarların, yerel paydaşların ve mahalle temsilcilerinin katıldığı toplantıda; sıfır atık kültürünün mahalle ölçeğinde yaygınlaştırılması, vatandaş katılımının artırılması ve yerel ihtiyaçlara uygun çevre çözümlerinin geliştirilmesine yönelik yol haritası ele alındı.

"SIFIR ATIK, TOPLUMUN TÜM KESİMLERİNİ İÇİNE ALAN GÜÇLÜ BİR VATANDAŞ HAREKETİ"

Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, toplantıda yaptığı konuşmada, Sıfır Atık Hareketi’nin yalnızca bir çevre çalışması değil, toplumun tüm kesimlerini içine alan güçlü bir vatandaş hareketi olduğunu vurguladı.

Dünyanın farklı bölgelerinde milyonlarca insanın temel ihtiyaçlara erişimde zorluk yaşadığına işaret eden Ağırbaş, iklim değişikliğiyle mücadele kadar açlık, yoksulluk ve insani krizlerin de küresel gündemin merkezinde yer alması gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'nın vizyonu ve himayelerinde, bu konuda dünyaya güçlü bir mesaj verdiğini belirten Ağırbaş, “Dünyanın gerçeklerini konuşmak ve vatandaşın hayatına dokunan çözümler üretmek zorundayız.” anlayışıyla hareket ettiklerini söyledi.

"MUHTARLARLA SAHADA DAHA GÜÇLÜ VE KALICI MODELLER OLUŞTURULACAK"

Sıfır Atık çalışmalarının yalnızca atık yönetimi değil; kaynakların korunması, ekonomik katkı sağlanması ve toplumun yaşam kalitesinin artırılması açısından da önemli bir dönüşüm modeli olduğunu belirten Ağırbaş, bu süreçte muhtarlarla birlikte sahada daha güçlü ve kalıcı modeller oluşturacaklarını ifade etti.

Mahallelerin, vatandaşla doğrudan temas kurulan en önemli alanlar olduğuna dikkat çeken Ağırbaş, İstanbul’da gerçekleştirilecek çalışmalarla 16 milyon vatandaşın yaşam kalitesine katkı sunmayı hedeflediklerini kaydetti.

Havanın, suyun ve çevrenin korunmasının toplumun tamamını ilgilendiren ortak bir sorumluluk olduğunu vurgulayan Ağırbaş, daha yaşanabilir bir dünya için vatandaşların aktif katılımının büyük önem taşıdığını dile getirdi.

Ağırbaş, bu anlamda, “Sıfır Atık Hareketi’ni toplumun her kesimine ulaştırmak, köylerimizden mahallelerimize kadar herkesin bu dönüşümün bir parçası olmasını sağlamak istiyoruz. Bu hareketin en önemli paydaşlarından biri de muhtarlarımızdır.

Çünkü muhtarlarımız, vatandaşla en doğrudan bağı olan, mahallesini en iyi tanıyan ve yerel dönüşümü harekete geçirebilecek güçlü temsilcilerdir.” dedi.

"ŞEHİRLEŞMENİN GETİRDİĞİ KOPUKLUKLARLA KARŞI MAHALLE DAYANIŞMASI YENİDEN GÜÇLENDİRİLMELİ"

Mahalle kültürünün güçlendirilmesinin yalnızca sosyal bağları değil, çevresel sorumluluk bilincini de artıracağına dikkat çeken Ağırbaş, şehirleşmenin getirdiği kopukluklara karşı mahalle dayanışmasının yeniden güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti:

“Bugün büyük şehirlerde insanlar aynı apartmanda yaşadığı halde birbirini tanımayabiliyor. Oysa mahalle kültürü, insanların birbirini gözettiği, dayanışmanın güçlü olduğu bir yapıydı. Biz çevresel dönüşümü de bu mahalle ruhuyla birlikte ele almak istiyoruz. Mahallelerimizi yeniden güçlü sosyal bağların kurulduğu, ortak sorumluluk anlayışının geliştiği yaşam alanları haline getirmeyi hedefliyoruz.”

"MAHALLE KÜLTÜRÜNÜ, ÇEVRE BİLİNCİYLE YENİDEN GÜÇLENDİRMEK İSTİYORUZ"

Kadırga’nın tarihi ve kültürel dokusuna da değinen Ağırbaş, çocukluk ve gençlik dönemlerinin geçtiği bu mahallede böyle bir sürecin başlamasının kendisi için özel bir anlam taşıdığını belirterek, “Mahalle kültürünün ne kadar değerli olduğunu kendi hayatımdan biliyorum. İnsanların birbirini tanıdığı, dayanışmanın olduğu mahalleler bizim hafızamızda çok önemli bir yere sahip. Bugün bu kültürü çevre bilinciyle yeniden güçlendirmek istiyoruz.” diye konuştu.

Sıfır Atık çalışmalarının yalnızca atıkların ayrıştırılmasıyla sınırlı olmadığını, doğal kaynakların korunması, israfın azaltılması ve sürdürülebilir yaşam anlayışının yaygınlaştırılması anlamına geldiğini belirten Ağırbaş, çevre sorunlarının artık küresel ölçekte insanlığın ortak meselesi haline geldiğine dikkat çekti.

Ağırbaş, “Bugün dünyamızda plastik kirliliği, iklim değişikliği ve doğal kaynakların azalması gibi büyük sorunlarla karşı karşıyayız. Denizlerimizden toprağımıza kadar bütün ekosistemlerimiz bu sorunlardan etkileniyor. Sıfır Atık anlayışıyla amacımız, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için bugünden harekete geçmek.” ifadelerini kullandı.

“VATANDAŞIMIZIN EMEĞİNİ, KATILIMINI DEĞER ÜRETEN GÜCE DÖNÜŞTÜRMEK İSTİYORUZ”

Ağırbaş, vatandaşın sürece aktif katılımının önemine vurgu yaparak, çevresel dönüşümün ekonomik ve sosyal fayda sağlayan bir modele dönüşmesi gerektiğini ifade etti:

“Biz vatandaşımızın sırtına yeni bir yük koymak değil, vatandaşımızın aklını, emeğini ve katılımını değer üreten bir güce dönüştürmek istiyoruz. İnsanların bu sürecin sahibi olduğunu hissetmesi, sıfır atığın kalıcı bir yaşam kültürü haline gelmesi açısından büyük önem taşıyor.”

MUHTARLAR SIFIR ATIK DÖNÜŞÜMÜNÜN ÖNCÜ AKTÖRLERİ OLACAK

Program kapsamında muhtarlara sıfır atık yaklaşımı, kaynakların verimli kullanımı, geri dönüşüm, organik atık yönetimi, kompost uygulamaları, tasarruf bilinci ve vatandaş katılımı gibi başlıklarda eğitim ve istişare süreçleri yürütülecek.

Sıfır Atık Vakfı, mahallelerin kendi ihtiyaçlarına göre geliştireceği çevre uygulamalarını destekleyerek; evsel atıkların azaltılması, geri dönüştürülebilir atıkların kaynağında ayrıştırılması, organik atıkların değerlendirilmesi, çevre eğitimleri ve gönüllülük çalışmalarının yaygınlaştırılmasını hedefliyor.

"MAHALLENİN NABZINI TUTAN KİŞİLER MUHTARLARIMIZDIR"

Muhtarların sahadaki deneyimlerinin programın temel unsurlarından biri olacağını belirten Ağırbaş, yerel bilgi ve katılımın önemine dikkat çekti. “Bu dönüşümü ancak birlikte başarabiliriz. Belediyelerimiz, vatandaşlarımız ve özellikle muhtarlarımızla güçlü bir iş birliği kurmamız gerekiyor.

Çünkü mahallenin nabzını tutan, vatandaşın güvenini kazanan kişiler muhtarlarımızdır. Onların liderliğiyle çok daha güçlü bir çevre hareketi oluşturabiliriz.”

"İSTANBUL'DA 960, TÜRKİYE'DE 50 BİNİN ÜZERİNDE MUHTARLA ORTAK ÇALIŞMA MODELİ HEDEFLİYORUZ"

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü Muhtarlar Daire Başkanı Suna Üstüner ise Sıfır Atık Hareketi’nin temelinde; geçmişin birikimini geleceğin vizyonuyla buluşturmak, toplumun her kesimine ulaşarak çevre bilincini günlük hayatın bir parçası haline getirmek anlayışının olduğunu belirterek, “Sıfır Atık Vakfı, Emine Erdoğan'ın himayelerinde dünyaya örnek olan, sürdürülebilirlik alanında vizyoner çalışmalar yürüten bir yapı olarak çalışmalarını sürdürüyor.

Bu büyük hedefin sahada güçlü bir karşılık bulması için vatandaşla en yakın temas noktasında bulunan muhtarlarımızın desteği büyük önem taşıyor.

İstanbul’daki 960 muhtarımız ve Türkiye genelindeki 50 binin üzerindeki muhtarımızla birlikte; evlere, okullara, iş yerlerine ve mahallelerimize dokunan, sıfır atık kültürünü yaygınlaştıran ortak bir çalışma modeli oluşturmayı hedefliyoruz.” diye konuştu.

İstanbul’un tarihi semtlerinden olan Kadırga’dan başlayan bu yeni dönemle birlikte Sıfır Atık Vakfı, mahalleleri sürdürülebilir yaşam kültürünün yaygınlaştırıldığı merkezler haline getirmeyi ve yerelden ulusala uzanan güçlü bir çevre seferberliği oluşturmayı amaçlıyor.