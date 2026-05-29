Malatya'da depremin yıktığı mahallenin sakinleri: Villa gibi evimiz var

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde 6 Şubat 2023 depremlerinde büyük yıkım yaşayan Kotangölü Mahallesi, devletin yürüttüğü yeniden inşa çalışmalarıyla tamamen yeniden ayağa kaldırıldı. Eski yerleşim alanına yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıkta kurulan yeni mahallede modern kırsal konutlar teslim edilirken, vatandaşlar yeni evlerinde yaşamaya başladı.

Deprem sonrası uzun süre çadır ve geçici barınma alanlarında kalan mahalle sakinleri, artık kalıcı ve güvenli konutlarına kavuşmanın sevincini yaşıyor.

YENİ MAHALLE MODERN KONUTLARLA KURULDU

Yaklaşık 350 haneli Kotangölü Mahallesi, deprem sonrası süreçte tamamen yeniden planlanarak farklı bir alanda inşa edildi. Kırsal mimariye uygun şekilde yapılan konutlar, hem dayanıklılık hem de yaşam konforu açısından modern standartlara göre tasarlandı.

Yeni yerleşim alanında altyapı çalışmaları ve sosyal düzenlemeler de tamamlanarak mahalle yeniden yaşam alanına dönüştürüldü.

“BİZİM İÇİN ADETA VİLLA OLDU”

Mahalle sakinlerinden Davut Duman, yapılan konutların beklentilerinin çok üzerinde olduğunu belirterek devletin desteğine teşekkür etti.

Duman, “Deprem sonrası köy evlerine taşındık. Devletimiz bize çok güzel evler yaptı. Bizim için adeta villa oldu. Evlerimiz çok rahat ve kullanışlı. Devletimiz bizi unutmadı, açıkta bırakmadı” dedi.

“BÖYLE BİR EVİ KENDİMİZ YAPAMAZDIK”

Bir diğer mahalle sakini Yusuf Topu ise deprem sonrası bir yıl boyunca çadırlarda yaşadıklarını hatırlatarak yeni evlerine kavuşmanın büyük bir rahatlama sağladığını söyledi.

Topu, “Evlerimiz yapıldı ve teslim edildi. Şimdi yeni evlerimize yerleştik. Cumhurbaşkanımız bize öyle bir ev yaptı ki biz kendimiz böyle bir ev yapamazdık. Villa gibi evler oldu” ifadelerini kullandı.

İLÇEDE YENİDEN İNŞA SÜRECİ HIZLA SÜRÜYOR

Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, ilçede yürütülen yeniden inşa çalışmalarına ilişkin bilgi vererek sürecin büyük oranda tamamlandığını açıkladı.

Ulutaş, “Şu ana kadar 64 mahallemizde 120 şantiyemiz bulunuyor. Çalışmaların yüzde 95’i tamamlandı. 4 bin 500 kırsal konut ve 720 toplu konut teslim edildi. Ayrıca 550’ye yakın ticari alanın da büyük bölümü tamamlandı” dedi.

Kalan konutların da kısa sürede tamamlanarak teslim edileceğini belirten Ulutaş, deprem sonrası sürece destek veren yetkililere teşekkür etti.

“DEVLETİMİZ BİZİ YALNIZ BIRAKMADI”

Mahalle sakinleri, yeni yaşam alanlarının kendilerine güven ve huzur verdiğini ifade ederken, devletin deprem sonrası süreçte kendilerini yalnız bırakmadığını dile getirdi. Yeni Kotangölü Mahallesi, bölgedeki yeniden yapılanmanın sembol yerleşimlerinden biri haline geldi.