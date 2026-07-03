Malatya'da uzman çavuş kazara kendini yaraladı
Malatya'da beylik tabancasıyla doldur boşalt yaptığı sırada silahın ateş alması sonucu elinden yaralanan uzman çavuş hastaneye kaldırıldı.
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Malatya'nın Battalgazi ilçesi Aslanbey Mahallesi'nde uzman çavuş E.B., evinde beylik tabancasıyla doldur boşalt yaptığı sırada silah ateş aldı.
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
HASTANEDE KALDIRILDI
Elinden yaralanan uzman çavuş, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)