Manisa'da boşanıp babaevine dönen kızını öldüren baba gözaltında

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yaşayan 23 yaşındaki Birsen Yıldırım, bir süre önce eşinden boşanmasının ardından ailesinin Caberkonaklı Mahallesi'ndeki evine döndü.

Birsen Y. ile 56 yaşındaki babası Ü.Y. arasında 01.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

KIZINI BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

Ü.Y., kızı Birsen Yıldırım'ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

Sesleri duyan komşuların ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Yıldırım'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ü.Y., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Birsen Y.'nin cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



