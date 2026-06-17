Mardin'de düğünde havaya ateş edip ölüme neden olan 2 kişi tutuklandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesi Mezopotamya Mahallesi'nde Pazar akşamı düğünde havaya sıkılan kurşunlardan biri o sırada evinin balkonunda bulunan 77 yaşındaki Hedla Çin'e isabet etti.

Göğsünden yaralanarak hastaneye kaldırılan Hedla Çin, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hedla Çin'in cenazesi Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

TABANCA ELE GEÇİRİLDİ

Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında polis ekipleri, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin evlerindeki aramada olayda kullanılan tabanca da ele geçirildi.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

3 şüpheli Emniyet'teki işlemlerinin ardından Kızıltepe Adliyesi’ne sevk edildi.

Şüphelilerden 1’i savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı, 2’si ise mahkemeye sevk edildi. Şüpheliler, ‘Olası kastla bir kişinin ölümüne neden olma' ve 'Vahim nitelikte silah kullanma' suçlarından tutuklandı.