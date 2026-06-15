Mardin'de düğünde havaya ateş açıldı: Balkondaki kadın hayatını kaybetti

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Mardin Kızıltepe'de Mezopotamya Mahallesi’nde, dün akşam saatlerinde bir düğünde havaya ateş açıldı.

Eğlence amacıyla havaya sıkılan kurşunlardan biri, o sırada evinin balkonunda bulunan 77 yaşındaki Hedla Çin’e isabet etti.

HAYATINI KAYBETTİ

Göğsünden yaralanan Çin, yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan Çin, doktorların tüm çabasına rağmen bugün hayatını kaybetti.

ATEŞLEYENİ TESPİT ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Hedla Çin’in cenazesi, otopsi işlemleri için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Olayın yaşandığı düğün yerinde inceleme yapan polis ekipleri, Çin’e isabet eden kurşunun çıktığı silahı kullanan kişinin tespiti için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.