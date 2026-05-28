Mardin'de iki aile arasında silahlı, taşlı ve sopalı 'yol verme' kavgası: 2 ölü

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde araçlarıyla seyir halinde olan iki ailenin fertleri arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede silahlı, taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü.

YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI

Kavgada 9 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

YARALILARDAN 2'Sİ KURTARILAMADI

Tedaviye alınan yaralılardan 2’si doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Ölenlerin cenazeleri otopsi için hastane morguna götürülürken, diğer yaralıların ise tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.