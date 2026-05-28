Mardin'de iki aile arasında silahlı, taşlı ve sopalı 'yol verme' kavgası: 2 ölü
Kızıltepe ilçesinde iki aile arasında yol verme meselesi nedeniyle çıkan silahlı, taşlı ve sopalı kavgada 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde araçlarıyla seyir halinde olan iki ailenin fertleri arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışma kısa sürede silahlı, taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü.
YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI
Kavgada 9 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
YARALILARDAN 2'Sİ KURTARILAMADI
Tedaviye alınan yaralılardan 2’si doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Ölenlerin cenazeleri otopsi için hastane morguna götürülürken, diğer yaralıların ise tedavilerinin sürdüğü belirtildi.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)