Mardin'de kayyumun görev süresi uzatıldı

İçişleri Bakanlığı, Mardin Büyükşehir Belediyesi'nde kayyum olarak görev yapan Mardin Valisi Tuncay Akkoyun'un görev süresini iki ay uzattı.

Böylece Ahmet Türk'ün belediye başkanlığı görevine dönüşü, bir kez daha ertelenmiş oldu.

Akkoyun'un görev süresi, en son 2 Mayıs'ta uzatılmıştı.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMIŞTI

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde üçüncü kez Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ahmet Türk, hakkında verilen 10 yıl hapis cezasının ardından görevden uzaklaştırılmış, yerine kayyum atanmıştı.

BERAAT ETMİŞTİ, BAHÇELİ ÇAĞRI YAPMIŞTI

Ahmet Türk hakkında görevden uzaklaştırılmasına gerekçe gösterilen "örgüt propagandası" suçlamasıyla açılan davada mahkeme, beraat kararı vermişti.

Kararın ardından görevine dönüp dönmeyeceği yönündeki soruya ise Türk, "Öyle bir beklentimiz yok." yanıtını vermişti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de şubat ayında partisinin grup toplantısında Ahmet Türk'e ilişkin, "Anadolu huzura, Öcalan umuda, Ahmetler makama ve Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir." ifadelerini kullanmıştı.