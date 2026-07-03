17 yaşında buzullara gitti, aklındaki proje ödül getirdi! Öyle bir bakteri geliştirdi ki...

İklim değişikliği ile mücadeleye ABD'den ilginç bir proje geldi.

Henüz 17 yaşındaki ABD'li Justin Bernstein, iklim değişikliğiyle mücadele için alışılmışın dışında bir fikir ortaya koydu.

Bernstein, buzullarda doğal olarak yaşayan Cryobacterium adlı bakteriyi genetik olarak değiştirdi.

Sonuçta ise camın temel bileşeni olan silikayı üretebilir hale getirdi.

Projeyle buzulların yüzeyinin daha parlak hale gelmesi ve güneş ışığını daha fazla yansıtarak erimenin yavaşlatılması hedefleniyor.

Bakteri, buzu parlatıyor

Araştırmacının geliştirdiği sistemde, deniz yosunlarından alınan genler buzullarda yaşayan bakteriye aktarıldı.

Ortaya çıkan bakteri, suda doğal olarak bulunan silikonu kullanarak ince bir silika tabakası oluşturuyor. Bu tabaka, buzun yansıtıcılığını (albedo) artırarak daha az güneş enerjisi emmesine yardımcı olmayı amaçlıyor.

Amaç erimeyi yavaşlatmak

Arktik'te buzlar eridikçe koyu renkli deniz suyu ortaya çıkıyor ve daha fazla ısı emerek erime sürecini hızlandırıyor.

Bernstein'ın geliştirdiği yöntem, buzun beyaz ve parlak yapısını daha uzun süre koruyarak bu kısır döngüyü yavaşlatmayı hedefliyor.

Yapılan iklim modellemeleri, yöntemin başarılı olması halinde buz kaybını azaltabileceğini, hatta belirli senaryolarda buz örtüsünün yeniden artmasına katkı sağlayabileceğini öne sürüyor. Ancak bu sonuçlar henüz bilgisayar simülasyonlarına dayanıyor.

50 bin dolarlık ödül kazandı

Sıra dışı projesi sayesinde Bernstein, ABD'nin genç bilim insanlarına verilen en prestijli ödüllerinden biri olan Davidson Fellows programında 50 bin dolarlık burs kazandı.