Mardin'de üç ayrı noktada çıkan yangınlar söndürüldü
Mardin'in Nusaybin ilçesinde farklı noktalarda çıkan anız ve kuru ot yangınları ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin
Mardin'in Nusaybin ilçesinde Yeniköy Mahallesi'ndeki otluk alanda, Durakbaşı Mahallesi'nde anız ve Yenişehir Mahallesi'nde kuru otların bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
YANGINLAR KONTROL ALTINDA
İhbar üzerine bölgelere itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi sonucu yangınlar kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangınlarda bazı alanlar zarar görürken, bölgelerde soğutma çalışmaları yapıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)