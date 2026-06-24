Mardin'de üç ayrı noktada çıkan yangınlar söndürüldü

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Mardin'in Nusaybin ilçesinde Yeniköy Mahallesi'ndeki otluk alanda, Durakbaşı Mahallesi'nde anız ve Yenişehir Mahallesi'nde kuru otların bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

YANGINLAR KONTROL ALTINDA

İhbar üzerine bölgelere itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangınlar kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangınlarda bazı alanlar zarar görürken, bölgelerde soğutma çalışmaları yapıldı.