Mayıs ayı Ödemeler Dengesi beklentisi belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 13 Temmuz Pazartesi günü "Mayıs 2026 Ödemeler Dengesi İstatistikleri"ni açıklayacak.

AA Finans'ın, Merkez Bankası'nın açıklayacağı "Mayıs 2026 Ödemeler Dengesi İstatistikleri"ne ilişkin beklenti anketi, 12 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

1 MİLYAR 127,5 MİLYON DOLAR AÇIK BEKLENİYOR

Ankete göre ekonomistler, cari işlemler hesabının 1 milyar 127,5 milyon dolar açık vereceğini öngördü.

Ekonomistlerin mayıs ayı için cari açık beklentileri, 280 milyon dolar ile 1,5 milyar dolar arasında yer aldı.

YIL SONU BEKLENTİSİ: 52 MİLYAR 255 MİLYON DOLAR AÇIK

Ekonomistler, cari işlemler hesabının bu yıl 52 milyar 255 milyon dolar açık vereceğini tahmin etti.

Ankete katılan ekonomistlerin bu yıl için cari açık beklentisi 45 milyar dolar ile 62 milyar 800 milyon dolar arasında yer aldı.

CARİ İŞLEMLER HESABINDA SON DURUM

Türkiye'nin cari işlemler hesabı, nisan ayında 5 milyar 695 milyon dolar açık verirken yıllıklandırılmış cari açık 37 milyar dolar olmuştu.