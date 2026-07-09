Mehmet Şimşek: Ters dolarizasyon sürecinde önemli mesafe katettik

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten önemli bir değerlendirme geldi.

Bakan Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıkladığı haftalık para ve banka istatistiklerini değerlendirdi.

"TERS DOLARİZASYON SÜRECİNDE ÖNEMLİ MESAFE KATETTİK"

Bakan Şimşek X hesabından konuya dair yaptığı paylaşımda artan öngörülebilirlik ve güçlenen yatırımcı güveni sayesinde ters dolarizasyon sürecinde önemli mesafe katettiklerini söyledi.

"POLİTİKALARIMIZA DEVAM EDECEĞİZ"

Çoklu şoklara rağmen Türk lirası mevduatın toplam mevduat içindeki payı yaklaşık yüzde 62 ile son 11 yılın en yüksek seviyelerine ulaştığını kaydeden Şimşek "Türk lirasına duyulan güveni pekiştirmek, makrofinansal istikrarı güçlendirmek ve sürdürülebilir yüksek büyümenin ön koşulu olan fiyat istikrarını sağlamak için politikalarımıza devam edeceğiz." değerlendirmesine yer verdi.

Şimşek açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi;

"SON 11 YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİ"

"Artan öngörülebilirlik ve güçlenen yatırımcı güveni sayesinde ters dolarizasyon sürecinde önemli mesafe katettik.

Çoklu şoklara rağmen Türk lirası mevduatın toplam mevduat içindeki payı yaklaşık yüzde 62 ile son 11 yılın en yüksek seviyelerine ulaştı."

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