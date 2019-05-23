taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.1353
Euro
6.8483
Altın
1276.07
Borsa
84388.86
Gram Altın
251.867

Meclis askerlik yasası için harekete geçti

Milli Savunma Komisyonu, yeni askerlik teklifini görüşmek üzere saat 21.30'da toplanacak

AA & Ensonhaber | 23.05.2019 - 12:51..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
Meclis askerlik yasası için harekete geçti

Yeni askerlik sistemiyle ilgili kanun teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu.

Milli Savunma Bakanı Akar, geçtiğimiz günlerde gazetecilere yaptığı açıklamada yeni sistemin detaylarını anlatmış, "Askerlik süresi 12 aydan herkes için 6 aya iniyor. Sistem yürürlüğe girdiğinde 6 ayı dolduranlar terhis edilebilecek. 30 bin liralık askerlik bedeli peşin alınacak. 6 aydan sonra kalmak isteyenlere 2 bin lira harçlık verilecek" ifadelerini kullanmıştı.

KOMİSYON İFTARDAN SONRA BİR ARAYA GELECEK

TBMM'deki Milli Savunma Komisyonu'nun yeni askerlik sistemine ilişkin teklifi görüşmek üzere bu akşam saat 21.30'da toplanacağı kaydedildi.

Teklif komisyonun ardından Meclis Genel Kurulu tarafından da kabul edilirse, 6 ayını dolduran askerler Ramazan Bayramı'nda terhis olabilecek.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Tecavüzcüsünü öldüren Nevin Yıldırım'ın cezası onandı

Tecavüzcüsünü öldüren Nevin Yıldırım'ın cezası onandı

494
Bedellide yaş 20 oldu

Bedellide yaş 20 oldu

211
İVME Finansman Paketi açıklanıyor

İVME Finansman Paketi açıklanıyor

369
Turabi Çamkıran 750 bin dolarlık ödülün sahibi oldu

Turabi Çamkıran 750 bin dolarlık ödülün sahibi oldu

104
Hazal Kaya: Hamileyim

Hazal Kaya: Hamileyim

47
Ümit Özat'ın oruç isyanı

Ümit Özat'ın oruç isyanı

275
Saadet Lideri Karamollaoğlu: S-400 tavrını doğru buluyorum

Saadet Lideri Karamollaoğlu: S-400 tavrını doğru buluyorum

152
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir