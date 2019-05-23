Meclis askerlik yasası için harekete geçti

Yeni askerlik sistemiyle ilgili kanun teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu.

Milli Savunma Bakanı Akar, geçtiğimiz günlerde gazetecilere yaptığı açıklamada yeni sistemin detaylarını anlatmış, "Askerlik süresi 12 aydan herkes için 6 aya iniyor. Sistem yürürlüğe girdiğinde 6 ayı dolduranlar terhis edilebilecek. 30 bin liralık askerlik bedeli peşin alınacak. 6 aydan sonra kalmak isteyenlere 2 bin lira harçlık verilecek" ifadelerini kullanmıştı.

KOMİSYON İFTARDAN SONRA BİR ARAYA GELECEK

TBMM'deki Milli Savunma Komisyonu'nun yeni askerlik sistemine ilişkin teklifi görüşmek üzere bu akşam saat 21.30'da toplanacağı kaydedildi.

Teklif komisyonun ardından Meclis Genel Kurulu tarafından da kabul edilirse, 6 ayını dolduran askerler Ramazan Bayramı'nda terhis olabilecek.