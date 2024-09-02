1 Eylül 2024 MasterChef'te kim elendi? Beklenmedik veda! Eleme gecesi yaşanan MasterChef'te hayallerine veda eden isim seyircileri şaşırttı.

Editör: Yağmur Dinç

TV8'in sevilen yemek yarışması MasterChef, dün akşam eleme gecesi ile ekrana geldi.

1 Eylül Pazar akşamı bir yarışmacı daha hayallerine veda etti.

MasterChef'in ilk etabını başarıyla geçen Semih, Nevzat ve Nigar oldu. Geriye kalan Beyza, Zübeyde, Çağlar ve Akın ikinci etapta yeniden yarıştı.

İkinci etabın şef tabağı ise Danilo Zanna imzalı "Domat" oldu.

Yemeği diğerlerinden daha az başarılı yapan yarışmacı ise veda etti.

Peki, MasterChef'te kim elendi? 1 Eylül Pazar elenen isim...

ELENEN YARIŞMACI

Verilen süre zarfında şef tabağını en az başarılı yaparak MasterChef'e veda eden yarışmacı Çağlar oldu.