Uzak Şehir 46. bölüm 3. fragman: CihAl alev alev...

- Uzak Şehir 46. bölüm 3. fragmanı yayınlandı.
- Alya ve Cihan'ın aşk dolu anları dikkat çekti.
- Yeni bölüm pazartesi 20.00'da Kanal D'de.
Bu akşam yeni bölümü ekrana gelecek olan Uzak Şehir'den son fragman yayınlandı.
46. bölüm 3. fragmanına Alya ve Cihan aşkı damga vurdu.
Birbirlerine ilan-ı aşk etmeye doyamayan Alya ile Cihan'ın, geceyi ayrı yataklarda geçirmek istemediği her hallerinden belli oldu.
İzleyicileri heyecanlandıran anlar, yeni bölüm için nabzı arttırdı.
"Seni çok seviyorum" sözlerinin damga vuracağı Uzak Şehir, yeni bölümüyle pazartesi 20.00'da Kanal D'de!
İşte, o fragman....