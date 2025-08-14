14 Ağustos 2025 yayın akışları: Bugün kanallarda... Perşembe günü ekranda yer alacak olan yapımlar, kanallarına ve saatlerine göre belli oldu. Peki, bugün hangi diziler ve filmler var? İşte, 14 Ağustos 2025 TV yayın akışları...

Perşembe günü boyunca TV ekranlarında birbirinden farklı yapımlar yer alacak. Bu akşam dizi, film ve yarışma programları seyircilere keyifli anlar yaşatacak. Bu kapsamda izleyiciler, takip ettikleri kaçırmamak adına kanalların yayın akışları hakkında aramalar yapıyor. Peki, bu akşam hangi dizi saat kaçta yayınlanacak? İşte, kanalların bugünkü yayın akışları... ATV yayın akışı 08:00 Kahvaltı Haberleri 10:00 Kader Oyunları 13:00 Gün Ortası 14:00 Sen Anlat Karadeniz 17:00 Ay Lav Yu Tuu 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Kim Milyoner Olmak İster? Kanal D yayın akışı 09:30 Yaprak Dökümü 12:00 Kanal D Haber Gün Arası 13:00 Uzak Şehir 16:30 Aşk-ı Memnu 19:00 Kanal D Ana Haber 20:00 Kuralsız Sokaklar 21:45 Gitmesine İzin Ver Star TV yayın akışı 09:00 İstanbullu Gelin 11:00 Aramızda Kalsın 13:30 Kiralık Aşk 16:15 Erkenci Kuş 19:00 Star Haber 20:00 Tatlı Dillim NOW TV yayın akışı 08:30 Çalar Saat 10:00 Yasak Elma 13:00 Sen Çal Kapımı 15:30 Yetenek Sizsiniz:Sahne Arkası 16:30 Karagül 19:00 NOW Ana Haber 20:00 Ah Leyla Vah Kerem 22:30 Hayatımız Film Show TV 09:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk 12:30 Gelin Evi 15:00 Kızılcık Şerbeti 18:25 Show Ana Haber 20:00 Güldür Güldür Show 23:45 Gülen Adam TRT 1 yayın akışı 08:20 Kod Adı Kırlangıç 09:45 Kendi Düşen Ağlamaz 13:00 Seksenler 14:25 Teşkilat 17:45 Kim Gitsin? 19:00 Ana Haber 19:55 İddiaların Aksine 20:00 Aile Meselesi 22:15 Gönül Dağı TV8 yayın akışı 07:15 Ebru ile 8'de Sağlık 08:30 Oynat Bakalım 09:30 Gazete Magazin Yaz 13:00 Yaparsın Bilirim 16:00 MasterChef Türkiye 20:00 MasterChef Türkiye Medya Haberleri Arka Sokaklar yeni sezon ne zaman başlıyor? Arka Sokaklar 20. sezon tarihi belli mi?

