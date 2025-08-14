Abone ol: Google News

14 Ağustos 2025 yayın akışları: Bugün kanallarda...

Perşembe günü ekranda yer alacak olan yapımlar, kanallarına ve saatlerine göre belli oldu. Peki, bugün hangi diziler ve filmler var? İşte, 14 Ağustos 2025 TV yayın akışları...

Yayınlama Tarihi: 14.08.2025 09:38
Perşembe günü boyunca TV ekranlarında birbirinden farklı yapımlar yer alacak.

Bu akşam dizi, film ve yarışma programları seyircilere keyifli anlar yaşatacak.

Bu kapsamda izleyiciler, takip ettikleri kaçırmamak adına kanalların yayın akışları hakkında aramalar yapıyor.

Peki, bu akşam hangi dizi saat kaçta yayınlanacak? İşte, kanalların bugünkü yayın akışları...

ATV yayın akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Kader Oyunları

13:00 Gün Ortası

14:00 Sen Anlat Karadeniz

17:00 Ay Lav Yu Tuu

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

Kanal D yayın akışı

09:30 Yaprak Dökümü

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Uzak Şehir

16:30 Aşk-ı Memnu

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Kuralsız Sokaklar

21:45 Gitmesine İzin Ver

Star TV yayın akışı

09:00 İstanbullu Gelin

11:00 Aramızda Kalsın

13:30 Kiralık Aşk

16:15 Erkenci Kuş

19:00 Star Haber

20:00 Tatlı Dillim

NOW TV yayın akışı

08:30 Çalar Saat

10:00 Yasak Elma

13:00 Sen Çal Kapımı

15:30 Yetenek Sizsiniz:Sahne Arkası

16:30 Karagül

19:00 NOW Ana Haber

20:00 Ah Leyla Vah Kerem

22:30 Hayatımız Film

Show TV

09:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

12:30 Gelin Evi

15:00 Kızılcık Şerbeti

18:25 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Gülen Adam

TRT 1 yayın akışı

08:20 Kod Adı Kırlangıç

09:45 Kendi Düşen Ağlamaz

13:00 Seksenler

14:25 Teşkilat

17:45 Kim Gitsin?

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Aile Meselesi

22:15 Gönül Dağı

TV8 yayın akışı

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

09:30 Gazete Magazin Yaz

13:00 Yaparsın Bilirim

16:00 MasterChef Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye

