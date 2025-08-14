14 Ağustos 2025 yayın akışları: Bugün kanallarda...

Perşembe günü boyunca TV ekranlarında birbirinden farklı yapımlar yer alacak.
Bu akşam dizi, film ve yarışma programları seyircilere keyifli anlar yaşatacak.
Bu kapsamda izleyiciler, takip ettikleri kaçırmamak adına kanalların yayın akışları hakkında aramalar yapıyor.
Peki, bu akşam hangi dizi saat kaçta yayınlanacak? İşte, kanalların bugünkü yayın akışları...
ATV yayın akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Kader Oyunları
13:00 Gün Ortası
14:00 Sen Anlat Karadeniz
17:00 Ay Lav Yu Tuu
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
Kanal D yayın akışı
09:30 Yaprak Dökümü
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Uzak Şehir
16:30 Aşk-ı Memnu
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Kuralsız Sokaklar
21:45 Gitmesine İzin Ver
Star TV yayın akışı
09:00 İstanbullu Gelin
11:00 Aramızda Kalsın
13:30 Kiralık Aşk
16:15 Erkenci Kuş
19:00 Star Haber
20:00 Tatlı Dillim
NOW TV yayın akışı
08:30 Çalar Saat
10:00 Yasak Elma
13:00 Sen Çal Kapımı
15:30 Yetenek Sizsiniz:Sahne Arkası
16:30 Karagül
19:00 NOW Ana Haber
20:00 Ah Leyla Vah Kerem
22:30 Hayatımız Film
Show TV
09:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
12:30 Gelin Evi
15:00 Kızılcık Şerbeti
18:25 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Gülen Adam
TRT 1 yayın akışı
08:20 Kod Adı Kırlangıç
09:45 Kendi Düşen Ağlamaz
13:00 Seksenler
14:25 Teşkilat
17:45 Kim Gitsin?
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Aile Meselesi
22:15 Gönül Dağı
TV8 yayın akışı
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:30 Gazete Magazin Yaz
13:00 Yaparsın Bilirim
16:00 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye